Экс-гитарист группы «Ария» подал иск в суд на Первый канал

Фото: Динар Фатыхов

Останкинский районный суд Москвы рассмотрел исковые требования экс-гитариста группы «Ария» Сергея Терентьева к телеканалу «Первый канал» в связи с использованием песни «Потерянный рай» в популярном шоу «Голос. Дети». Об этом пишет «Интерфакс».

Суд принял решение частично удовлетворить исковые требования Терентьева о взыскании компенсации за нарушение его авторских прав и морального ущерба. Решение суда пока не вступило в законную силу, поскольку по данному делу подана апелляционная жалоба.

Напомним, врио заместителя руководителя ГУФССП России по Татарстану — главного судебного пристава республики Надежда Тарасова рассказала, что за минувший год в Татарстане на четверть выросло количество исполнительных судопроизводств.

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Рената Валеева