В Татарстане увеличили выплаты действительным членам и членам-корреспондентам Академии наук РТ

Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин подписал постановление об увеличении ежемесячных денежных выплат действительным членам и членам-корреспондентам Академии наук Республики Татарстан. Индексация затронет правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, рассказали в «РБК-Татарстан».

Ежемесячную выплату действительным членам Академии наук увеличили с 50 до 75 тысяч рублей, членам-корреспондентам — с 25 до 35 тысяч рублей.

Пункт постановления, касающийся ежемесячных доплат за ученую степень штатным работникам в бюджетных научных организациях и вузах, независимо от ведомственной принадлежности, признан утратившим силу.

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