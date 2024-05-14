Владимир Путин посетит Китай с государственным визитом 16–17 мая

Фото: Динар Фатыхов

По приглашению председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, президент России Владимир Путин совершит свой первый зарубежный визит в качестве главы государства после вступления в должность. Он посетит Китай с государственным визитом 16—17 мая.

Лидеры России и Китая детально обсудят все аспекты партнерства и стратегического взаимодействия между двумя странами. Они определят ключевые направления для дальнейшего развития практического сотрудничества между Россией и Китаем, а также подробно обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

По итогам переговоров ожидается подписание совместного заявления глав государств и ряда двусторонних документов. Владимир Путин и Си Цзиньпин также примут участие в торжественном вечере, посвященном 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами и открытию Годов культуры России и Китая.

В рамках своего визита президент России встретится с премьер-министром Государственного совета КНР Ли Цянем. На этой встрече они обсудят вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Кроме того, Владимир Путин посетит город Харбин — административный центр провинции Хэйлунцзян. Там он примет участие в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского ЭКСПО и четвертого Российско-Китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Также президент встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

Напомним, по информации Главного таможенного управления КНР, за первые четыре месяца 2024 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $76,58 млрд.

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