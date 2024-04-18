Набережные Челны организуют питание для детей в детских лагерях за 32,7 млн рублей

Фото: Александр Ильин

Исполком Набережных Челнов объявил тендер на оказание услуг по организации питания детей в летних пришкольных лагерях. Сумма проекта составит 32,7 млн рублей. Средняя стоимость питания одного ребенка в день составит 180 рублей.

Меню питания будет включать завтрак, обед и полдник. Оно уже составлено на 21 день. Питание потребуется для пришкольных лагерей с дневным пребыванием детей и пришкольных лагерей труда и отдыха.

Ранее «Реальное время» писало, что молодежный центр «Сэлэт» ищет организацию, которая возьмет на себя услуги по охране общественного порядка на территории детских лагерей. Сумма контракта будет составлять 1 631 614 рублей.

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Рената Валеева