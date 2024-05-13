В Литве задержали два электромобиля Tesla Cybertruck на пути в Россию

Фото: взято с сайта lrmuitine.lt

На пограничном переходе «Шальчининкай» литовские таможенники конфисковали два электромобиля Tesla. Стоимость каждого из них превышает 200 тысяч евро. Об этом сообщила таможня Литовской республики.

По версии таможни, эти автомобили должны были быть экспортированы через Белоруссию в Россию. Сотрудники литовского таможенного ведомства инициировали расследование по факту контрабанды и нарушения международных санкций. Водителей после допроса отпустили, а автомобили им не вернули.

Стоит отметить, что в текущем году почти каждый второй автомобиль стоимостью более 50 тысяч евро, отправленный в третьи страны (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан и другие), позднее оказывался на российском рынке.

Напомним, АвтоВАЗ сегодня сообщил о повышении цен на некоторые модели Lada, сообщается на официальном сайте компании.

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Рената Валеева