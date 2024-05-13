Поисково-спасательная операция в Белгороде завершена: спасены 17 человек, извлечены погибшими 15
Поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилой многоэтажки в Белгороде завершены. Спасены 17 человек.
— 15 человек были извлечены из-под завалов погибшими, — рассказали в МЧС России.
Напомним, накануне, 12 мая, Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. В результате попадания снаряда обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Щорса. По информации Минобороны РФ, дом повредили фрагменты одной из ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У».
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.