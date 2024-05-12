Hyundai решил ввести платную подписку на некоторые функции своих автомобилей

Фото: Максим Платонов

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai начал подписную кампанию для некоторых функций своих автомобилей. Теперь владельцы машин смогут активировать подогрев сидений или корректировать работу камер и датчиков за дополнительную плату.



Это решение Hyundai отражает тенденцию, которую ранее ввели BMW и Audi. Таким образом, компания стремится стать ближе к своим клиентам после продажи автомобилей. Кроме того, по подписке можно будет дистанционно подключить новые функции в старых автомобилях, хотя какие именно, пока не уточняется.

Генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков считает, что новая стратегия Hyundai принесет компании больше прибыли. Он предполагает, что сервисы, предлагающие регулярные обновления, подключение к интернету и другие услуги, будут работать по подписной бизнес-модели.

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Рената Валеева