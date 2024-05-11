С начала паводка в Оренбургской области откачано 1,7 млн кубометров воды

Фото: Руслан Ишмухаметов

По данным МЧС России, в Оренбургской области за сутки освободилось от воды 19 жилых домов и 32 приусадебных участка. Однако 2 153 жилых дома и 5 160 приусадебных участков остаются подтопленными.



С начала паводка специалисты откачали 1,7 млн кубометров воды и продезинфицировали 26,5 тыс. жилых домов, а также 70 социальных объектов. В область доставлено 3 989 тонн гуманитарной помощи, из которых 65,5 тонны приходится на дезинфицирующие средства.

В Курганской области остаются подтопленными 346 жилых домов, 5 718 дачных домов, 7 низководных мостов и 35 участков автодорог. За сутки специалисты обработали 20 домов, 33 придомовые территории, откачали 17 тыс. кубометров воды, просушили 16 жилых домов и очистили 5 км автодорог.

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области постепенно снижается. Так, в районе села Ильинка он упал на 4 сантиметра, в городе Ишим — на 11 сантиметров, в районе села Абатское — на 10 сантиметров, а в Викуловском районе — на 7 сантиметров. Специалисты демонтируют насыпи и восстанавливают электричество в домах в городе Ишиме и селе Абатском.

Однако в регионе остаются подтопленными 426 жилых домов, 347 дачных домов и 6 996 приусадебных участков, а также 36 участков автодорог. Жителям оказывается адресная помощь.

Тем временем уровень воды в реках Ишим и Иртыш в Омской области поднялся. В Усть-Ишимском районе вода зашла в 317 жилых домов и на территории 467 приусадебных участков. В двух пунктах временного размещения находятся 86 человек, в том числе 13 детей.

Специалисты МЧС России эвакуировали 401 человека, из них 120 детей. В населенных пунктах имеется запас продуктов питания и лекарств.

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Рената Валеева