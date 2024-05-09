Шавкат Мирзиёев рассказал Владимиру Путину о визите раиса Татарстана в Узбекистан

Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал Владимиру Путину о визите раиса Татарстана к себе на родину. Он отметил впечатление Рустама Минниханова относительно продуктов, которые производятся в Узбекистане.

«Минниханов был в наших южных областях, он просто удивился, когда ему показали капусту, урюк, чеснок, лук. Дней 15 назад он съездил, он был шокирован, — рассказал Шавкат Мирзиёев. — Говорит: «Почему мы покупаем за границей, а здесь дешево и экологически чисто, а самое главное, цена нормальная».



Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что Россия закупает фрукты и овощи в Узбекистане, а также высказал пожелание увеличения поставки узбекистанских овощей и фруктов на российский рынок: «И вам хорошо, и нам. Это цены держит, не дает им подниматься».

Ранее на встрече министров экономики и энергетики Азербайджана, Узбекистана и Казахстана, которая состоялась 1 мая в Ташкенте, был подписан Меморандум о сотрудничестве по объединению энергосистем трех стран.

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Разиль Самигуллин