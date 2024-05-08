Минэкономразвития подготовило поправки к закону «О банкротстве» во исполнение постановления КС

Минэкономразвития разработало поправки к закону о банкротстве, которые регулируют порядок взыскания судебных расходов по обособленным делам о банкротстве. Документ опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативно-правовых актов.

Поправки разработаны во исполнение постановления Конституционного Суда (КС) от 19 марта 2024 года №19-П. В нем отмечается, что в законодательстве есть пробел: нормы не устанавливают очередность возмещения судебных расходов лицу в обособленном споре. КС поручил законодателю внести соответствующие изменения.

До принятия поправок судебные расходы ответчиков, которые не выступают контролирующими должника лицами, по требованию о признании сделки недействительной возмещаются должником в составе пятой очереди текущих платежей.

Помимо этого, поправки предусматривают возможность взыскания таких расходов с контролирующего должника лица, если будет доказано злоупотребление им процессуальными правами или нарушения процессуальных обязанностей.

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