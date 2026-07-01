КФУ вошел в топ-10 вузов с самыми высокими зарплатами выпускников-экономистов

В среднем они получают 130 000 рублей

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Казанский (Приволжский) федеральный университет занял 10-е место в рейтинге российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов, составленном SuperJob.



— Средняя зарплата выпускников КФУ 2020–2025 годов составляет 130 000 рублей в месяц, что на 10 000 рублей больше, чем в прошлом году, — сообщает SuperJob.



Для каждого вуза анализировалось не менее 70 резюме выпускников профильных факультетов, исключая стажеров и специалистов со стажем менее года. Зарплатные ожидания корректировались с учетом региональных коэффициентов до уровня московского рынка труда. В рейтинге учитывались линейные и руководящие должности в корпоративных финансах, банковском деле, аудите, консалтинге и других сферах.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В исследовании участвовали государственные и коммерческие вузы, данные собирались на основе базы резюме SuperJob (более 50 млн резюме) и других открытых источников.

Лидером рейтинга уже традиционно стал МГИМО с медианной зарплатой 230 000 рублей. На втором месте — НИУ ВШЭ (200 000 рублей), на третьем — Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ (по 195 000 рублей).

Ранее сообщалось, что в этом году в татарстанских вузах открыто 23,3 тысячи бюджетных мест, что на 1% больше, чем годом ранее. При этом 60% бюджетных мест приходится на три крупнейших вуза республики — КФУ, КНИТУ и КАИ.

Вадим Вахрушев