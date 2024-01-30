Представительство России в Буркина-Фасо начнет работать с 1 февраля

Российская дипмиссия в Уагадугу начнет свою полноформатную деятельность с 1 февраля, когда в ее здание переедут сотрудники. Об этом сообщил российский посол в Кот-д'Ивуаре Алексей Салтыков в эфире телеканала «Россия 24».

— С 1 февраля те сотрудники, которые уже работают в Буркина-Фасо, переедут в здание, которое будет являться посольством на предстоящие годы, и начнется полноформатная деятельность, — сказал он.

Посольство России в Уагадугу 28 декабря возобновило свою работу после более чем тридцатилетнего перерыва.

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