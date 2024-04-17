За 2023 год в оздоровительных лагерях России отдохнуло 5,6 млн детей

За 2023 год в оздоровительных лагерях России отдохнуло 5,6 млн детей. В Приволжском Федеральном округе это число составило 1,1 млн человек. Данная статистика предоставлена Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Наибольшее количество детей отдохнувших в оздоровительных лагерях зафиксировано в Башкортостане, так, за 2023 год подобные учреждения посетило более 210 тысяч детей. На втором месте по количеству отдохнувших детей принадлежит Татарстану с показателем в 159 тысяч человек. Тройку с наибольшими показателями завершает Пермский край — 118 тысяч детей.

Наиболее низкие показатели зафиксированы в Мордовии — 22 тысячи детей, Чувашии — 38 тысяч отдохнувших и Пензенской области — 39 тысяч человек. Напомним, этим летом «Движение первых» в Татарстане предлагает детям и подросткам республики принять участие в девяти региональных тематических сменах. Две из них будут бесплатными, остальные — с родительским взносом.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин