ЕК может отправить доходы от активов России на оружие для ВСУ

Еврокомиссия намерена использовать замороженные российские активы для производства оружия для Украины. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, страны Европы планируют вложить деньги не только в производство оружия, но и в восстановление Украины.

— Мы уже создали легальную базу, и я уверена, что мы сможем ее использовать, — заявила она на Мюнхенской конференции по безопасности.

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