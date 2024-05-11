МЧС России развивает сотрудничество с Сербией

В Ханты-Мансийск приехали пожарные и спасатели из Сербии. В составе делегации — шесть представителей Союза добровольных пожарных города Ниш и Нишского региона и города Ковин (Республика Сербия), Пожарного союза Республики Сербии и два специалиста Российско-Сербского гуманитарного центра.

Гости посетили 132-ю часть, затем отправились в музей пожарных и спасателей Югры. Сербские коллеги подарили учреждению каску сербского пожарного. Она уже заняла свое почетное место в экспозиции.

Сотрудники окружного ведомства пригласили гостей испытать свои силы в теплодымокамере, обсудили пожарно-техническое вооружение двух стран и поделились опытом тушения природных пожаров.

— От такого приема русских пожарных гости остались в восторге, — сообщили в МЧС по ХМАО.

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Рената Валеева