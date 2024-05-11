Район нефтебазы в городе Ровеньки ЛНР подвергся обстрелу

Район нефтебазы в городе Ровеньки Луганской народной республики подвергся обстрелу со стороны Украины. В результате возник пожар на нефтебазе. Повреждены дома рядом с нефтебазой, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Количество погибших в результате обстрела нефтебазы в Ровеньках выросло до трех человек, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. Еще семерым пострадавшим оказывается помощь: четверо в тяжелом состоянии, двое в состоянии средней тяжести. У всех минно-взрывные травмы.

Удар по Ровенькам нанесли, предположительно, ракетами ATACMS с кассетными боеприпасами, заявил глава ЛНР Пасечник.

