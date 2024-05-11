Горелкин: «TikTok, если вернется в Россию, будет полностью «приземлившимся»

Заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин считает, что социальная сеть TikTok может вернуться на российский медиарынок. Об этом он заявил в новом выпуске подкаста «Законный вопрос».

Горелкин уверен, что после возвращения TikTok будет вести себя ответственно и соблюдать все требования законодательства России. Он отметил, что соцсеть уже взаимодействует с регулятором и удаляет противоправный контент. Осталось выполнить только одно условие — открыть полноценное представительство в России.

Кроме того, Горелкин предсказывает, что судебная тяжба TikTok с американскими властями закончится не в пользу соцсети. Депутат считает, что в США начнется «партизанская война», так как молодежь не простит запрет TikTok.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева