В России упростили процедуру выкупа госимущества МСП

В Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» внесены изменения. С 1 июля 2024 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогут выкупить государственное или муниципальное имущество (госимущество) по минимально допустимой цене. Этот тип процедуры заменит продажу без объявления цены.



Минимальная цена госимущества устанавливается в размере 5% от цены первоначального предложения, указанной в информационном сообщении о продаже посредством публичного предложения.

Если цена первоначального предложения составляет более 20 миллионов рублей, минимальная цена устанавливается в размере 10% от такой цены первоначального предложения. Предельный размер повышения цены продаваемого государственного или муниципального имущества не ограничен.

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Анастасия Фартыгина