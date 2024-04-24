Без права выбора: УК «ПЖКХ» засудила деревенскую школу из-за шести тысяч рублей

Фото: Артем Гафаров

УК «ПЖКХ» обратилась в Арбитражный суд Татарстана с иском к средней общеобразовательной школе в деревне Татарское Танаево Зеленодольского района. Мусорный оператор хотел взыскать со школы «дебиторку» за обращение с ТКО за 2020 год. Изначально ПЖКХ заявило о долге и неустойке суммарно в 26 тысяч рублей, но ответчик заявил о пропуске исковой давности. В итоге требования пришлось снизить практически в четыре раза — до 6,4 тысячи рублей.

При этом в решении суда прямо указано, что школа, как собственник твердых коммунальных отходов, была обязана заключить договор на обращение с ТКО именно с УК «ПЖКХ», поскольку она является единственным оператором в Западной зоне Татарстана. В свою очередь мусорный оператор должен осуществлять обращение с ТКО и до заключения контракта. Собственник отходов же должен будет оплачивать услуги за этот период в соответствии с типовым договором на обращение с ТКО.

— Стоимость оказанных истцом услуг за период с 01.10.2020 по 31.12.2020 составила в сумме 5 264 руб. 12 коп., что подтверждается первичными документами на оказание услуг по обращению с ТКО (актами оказанных услуг), — указано в решении арбитража.

При этом в адрес школы направлялась досудебная претензия с требованием оплатить услуги регионального оператора. Ее СОШ оставила без удовлетворения. Несмотря на отсутствие заключенного договора, собственник твердых коммунальных отходов «не имеет права выбирать, воспользоваться ему или нет услугами регионального оператора, равно как и отказаться от заключения договора с ним».

При этом суд, ссылаясь на Гражданской кодекс, указал, что региональный оператор мог вынести односторонний акт выполненных работ — без подписи собственника ТКО. В этом случае последнему еще придется доказать наличие уважительных причин отказа от приемки, чтобы суд счел акт недействительным. Правда, школа в адрес ПЖКХ претензий не направляла и актов нарушений управляющей компанией своих обязательств не предоставила.

— Также в материалах дела отсутствуют направленные ответчиком в адрес истца требования о нарушении обязательств (в частности, о вывозе ТКО в объеме меньшем, чем это установлено договором). Доказательства направления ответчиком в адрес истца акта о нарушении региональным оператором обязательств по договору, в том числе о невывозе ТКО, ответчиком не представлены, — указано в решении Арбитражного суда Татарстана.

C учетом всех материалов дела Арбитражный суд Татарстана взыскал с Татарско-Танаевской средней общеобразовательной школы имени Авзала Шамова 5 264 рубля 12 копеек долга за обращение с ТКО, 1 130 рублей 98 копеек неустойки и две тысячи расходов по госпошлине.

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Артем Гафаров