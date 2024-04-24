В Зеленодольске пройдут соревнования по каникроссу

Фото: Динар Фатыхов

В воскресенье в городе Зеленодольске, Республика Татарстан, пройдут соревнования по одной из дисциплин ездового спорта — каникроссу.



Каникросс — это дисциплина ездового спорта, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена.

На соревнованиях в Зеленодольске будут предложены два вида забегов на разные дистанции и для разных возрастных групп:

600 метров — для детей от 5 до 15 лет;

3 км — для участников старше 16 лет.

Для участия допускаются собаки всех пород, с возраста 12 месяцев, здоровые и привитые, обработанные от клещей. При себе необходимо иметь ветеринарный паспорт, который понадобится для ветеринарного осмотра.

Для забега рекомендуется использовать спортивную амуницию: ездовую шлейку и пояс с потягом. При их отсутствии возможно использование прогулочной шлейки и поводка.



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Анастасия Фартыгина