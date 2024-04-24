Жителя Агрызского района осудили за оскорбление и применение насилия в отношении сотрудников полиции

В Татарстане суд вынес приговор жителю Агрызского муниципального района, который обвинялся в оскорблении и применении насилия в отношении представителей власти.

По данным прокуратуры Агрызского района, 41-летний местный житель был задержан в нетрезвом состоянии и доставлен в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении. В отделе мужчина начал оскорблять сотрудников полиции, используя нецензурную брань и ненормативную лексику. Кроме того, он угрожал одному из полицейских и нанес ему несколько ударов в область грудной клетки.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу. Ранее двум жителям Высокогорского района Татарстана были вынесены приговоры за незаконную банковскую деятельность, в ходе которой им удалось отмыть более 350 миллионов рублей за период с 2017 по 2023 год.

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Разиль Самигуллин