На переустройство ЛЭП на автомобильной дороге Алан-Бексер — Ислейтарский выделят 1,8 млн рублей

На переустройство ЛЭП на автомобильной дороге Алан-Бексер — Ислейтарский выделят 1,8 млн рублей. Заказчиком тендера выступает «Татавтодор». По договору генподрядчик должен принять результат выполненных работ в срок до 31 декабря 2024 года.

Исполнитель заказа обязан выполнить работы по демонтажу опор, погрузке и разгрузке, перевозке грузов, подвеске самонесущих изолированных проводов, установке железобетонных опор и т. д.

Напомним, в Тукаевском районе Татарстана на постройку нового моста через реку Мелекеску в селе Мелекес выделят 61 млн рублей. Работы будут проведены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Разиль Самигуллин