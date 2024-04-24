Сотрудники УФСБ по Мордовии выявили 18 нарушений правил защиты гостайны

Сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия проверили организации, у которых есть доступ к сведениям, составляющим государственную тайну. За три месяца 2024 года они выявили 18 нарушений в сфере защиты охраняемой информации, сообщают известия Мордовии.

По результатам проверок к административной ответственности привлечены 11 человек, к дисциплинарной — 7 человек. Двое получили официальные предостережения.

Кроме того, в адрес организаций внесено девять представлений об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по РМ.

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Анастасия Фартыгина