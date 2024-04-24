Более 635 млн рублей направлено Приморскому краю на помощь пострадавшим от стихийного бедствия

По распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина Приморский край получит более 635 миллионов рублей в качестве возмещения затрат на помощь жителям, пострадавшим от ливневых дождей и паводков, вызванных тайфуном «Ханун».

Август 2023 года запомнился жителям Приморья сильными дождями и паводками, которые привели к подтоплению более 1,8 тысячи жилых помещений. Власти региона выплачивали денежные компенсации гражданам, полностью или частично потерявшим свое жилье.

Эти меры поддержки направлены на то, чтобы помочь жителям региона справиться с последствиями стихийного бедствия. Ранее правительство выделило более 2 млрд рублей на поддержку жителей и предприятий Белгородской области.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин