Мишустин обозначил направления работы по развитию Гидрометеорологической службы России

Президент России поставил задачу объединить в общее правовое, экономическое, образовательное и научное пространство ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Сейчас на этих территориях уже созданы управления Росгидромета.

— Нужно оснащать их необходимым оборудованием, обучать сотрудников, чтобы эти регионы могли своевременно реагировать на различные климатические явления и обезопасить своих жителей, — заявил Михаил Мишустин.

Для реализации задач, стоящих перед отраслью, нужны квалифицированные специалисты. Глава правительства подчеркнул, что для этого необходимо выстраивать взаимодействие с вузами и колледжами. Михаил Мишустин отметил, что у Росгидромета уже есть опыт такого сотрудничества с Московским физико-техническим институтом.

По поручению президента России планируется повысить зарплату специалистам лесного хозяйства, сфер метеорологии, охраны окружающей среды и области экологического благополучия.

Михаил Мишустин поблагодарил специалистов за вклад в развитие экономики страны, обеспечение безопасности граждан и выразил признательность ветеранам Росгидромета, которые передают знания и опыт молодым специалистам.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева