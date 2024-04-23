В инновационном центре Сколково научились печь хлеб из мух

Специалисты из московского Сколково использовали черную муху львинку в хлебопекарной промышленности. Благодаря этому им удалось ускорить процесс созревания теста в два раза и продлить срок хранения хлеба до 5—7 суток.

Компания, разработавшая новую технологию, сообщила, что теперь необходимо преодолеть психологические барьеры у потребителей. Ее представители утверждают, что хлеб из мух безопасен и даже полезен.

Пока не сообщается, будет ли новый продукт доступен на полках магазинов, но специалисты уверены, что его ждет успех. Однако в компании понимают, что потребителям может понадобиться время, чтобы привыкнуть к такой необычной идее.

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Анастасия Фартыгина