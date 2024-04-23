В Госдуме предложили запретить размещать склады сервисов доставки в ЖК
Зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат фракции «Единая Россия» Светлана Разворотнева обратилась к руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением внести изменения в СанПиН.
Изменения должны содержать запрет на размещение дарксторов в многоквартирных жилых домах.
Даркстор — это вид торгового объекта, который используется для приема, хранения товаров, а также их комплектования в заказы с последующей доставкой потребителям через интернет.
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