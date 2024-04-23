50-летие с начала строительства БАМа: Путин поздравил ветеранов-рабочих в Кремле

Вчера, 22 апреля, в Кремле прошла встреча Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева с ветеранами строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Встреча была посвящена 50-летию со дня начала строительства БАМа.

Как пишет пресс-служба президента России, БАМ — это одна из крупнейших железнодорожных артерий мира, общая протяженность которой составляет 4300 километров. Магистраль пересекает три часовых пояса и шесть регионов России: Иркутскую, Читинскую и Амурскую области, Бурятию, Якутию и Хабаровский край.

— БАМ — это и воплощение колоссального труда, мужества двух миллионов совсем молодых людей со всего Советского Союза. Они осуществили во всех смыслах уникальный проект, равных которому не было в мировой истории. Сегодня мы видим, что БАМ во многом определяет глобальную логистику на весь XXI век. Наша страна получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири, Дальнего Востока, для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану, — рассказал президент России.

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Рената Валеева