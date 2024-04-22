Отделения «Почты России» в Татарстане не будут работать 1 и 9 мая

Отделения «Почты России» в Татарстане не будут работать в праздничные дни 1 и 9 мая. В эти дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления «Почты России».

Однако с 2 по 7 мая почтовые отделения будут работать в обычном режиме, а 8 мая — по сокращенному графику. Пенсии и пособия будут доставлены по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

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