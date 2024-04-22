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Банк России опубликовал курс валют на 23 апреля

16:55, 22.04.2024

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 23 апреля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилился.

Так, цена юаня понизилась на 0,03 рубля, доллар потерял в цене 0,19 рубля, евро также подешевел на 0,2 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань 12,85 рубля;
  • доллар 93,25 рубля;
  • евро 99,37 рубля.

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Рената Валеева
Экономика

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