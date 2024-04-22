Госдума рассматривает законопроект о возможности россиян отзывать свое согласие на обработку данных

Госдума рассмотрит проект федерального закона «О внесении изменений в статью закона «О персональных данных», подготовленный депутатами нижней палаты.

Законопроект предполагает закрепить в законе необходимость предоставления способа отзыва согласия субъекта персональных данных на обработку предоставленных ранее сведений, в том числе в той же форме, в которой оно было получено.

Также предлагается установить обязательное требование к операторам персональных данных обеспечивать возможность отзыва такого согласия как в письменной форме, так и в форме электронного документа на страницах сайта оператора в сети «Интернет».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что изменение законодательства позволит упростить гражданам возможность отзыва согласия на обработку персональных данных. Финансово-экономическое обоснование законопроекта утверждает, что его принятие не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований. На рассмотрении в палатах Федерального Собрания Российской Федерации отсутствуют проекты федеральных законов с аналогичным содержанием.

Напомним, до конца года может быть принят законопроект о разграничении понятий «медицинская помощь» и «медицинская услуга». Глава Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что законопроект о разграничении понятия «медицинская помощь» и «медицинская услуга», возможно, будет принят до конца этого года.

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Разиль Самигуллин