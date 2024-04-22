За благоустройство территорий в Татарстане в 2025 году свои голоса отдали более 350 тысячи человек

На субботнем совещании в Доме правительства Татарстана министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин рассказал, что за последние семь дней к голосованию присоединились почти 98 тысяч татарстанцев, таким образом, общее число проголосовавших людей составило 362 тысячи 218 человек.

Голосование проходит с 15 марта до 30 апреля на сайте gorodsreda.tatar.ru или на портале и в приложении «Госуслуги РТ». В этом году от Татарстана во Всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства участвуют 273 общественных пространства во всех 45 муниципальных образованиях, а также 1,55 тысячи дворов.

Объекты отбираются для благоустройства в 2025 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Напомним, в 28 районах Татарстана, а также в Казани и Набережных Челнах назначены даты проведения презентаций итоговых схем благоустройства дворовых территорий.

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Разиль Самигуллин