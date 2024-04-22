Более половины казанцев собираются работать в майские праздники

Аналитики Авито Работа провели опрос более 7 000 работающих россиян и выяснили, что более половины (51%) опрошенных казанцев планируют работать в праздничные дни.

Четверть (25%) жителей Казани не собираются работать в майские праздники. Интересно, что по России женщины (39%) чаще мужчин (25%) сообщали, что не собираются работать.

Чаще других о том, что они собираются работать в праздники, сообщали российские работники сфер онлайн-торговли (75%), туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (71%), фитнеса и салонов красоты (70%), традиционной торговли (65%), сельского хозяйства и агропрома (63%).

Напротив, большинство российских специалистов бухгалтерии и финансов (54%), административной работы (54%), образования и науки (52%) сообщили, что не будут работать в майские праздники.

В прошлом году в майские праздники работали 46% россиян. Мужчины работали в праздники чаще (53%), чем женщины (42%).

Наиболее частая причина, по которой казанцы собираются работать в праздничные майские дни — это специфика их работы, которая подразумевает работу в праздничные дни (32%). Более четверти (27%) респондентов хотят дополнительно заработать. 23% опрошенных выходят в праздники потому, что их попросил работодатель. У 15% казанцев есть срочные задачи или проекты, которые необходимо выполнить, а 11% респондентов предпочитают использовать майские для работы и отдыхать в другое время.

Работа в праздники может выступать одним из способов дополнительного заработка. Так, 19% участников опроса сообщили, что за работу в праздничные дни они получают выплату в двойном размере, 8% — выплату в одинарном размере, 11% петербуржцев получают надбавку или премию за переработки, а 4% — дополнительные дни отдыха в качестве компенсации.

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Разиль Самигуллин