Туроператоры спрогнозировали рост потока иностранных туристов в Россию

Фото: Реальное время

По информации от туроператоров, в 2024 году прогнозируется увеличение потока иностранных туристов, посещающих Россию. Ожидается, что лидером по числу туристов станет Китай, а также есть хорошие перспективы для Таиланда.

Пресс-служба ЦСР поделилась информацией о том, что в летний период до 80% туров приходится на Москву и Санкт-Петербург. Напомним, что с 1 апреля в Санкт-Петербурге начнут взимать курортный сбор с совершеннолетних путешественников, которые останавливаются в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения. Размер сбора составит 100 рублей в сутки с человека.

Однако туристы также проявляют интерес к таким направлениям, как Байкал, Казань и Тюмень. Ранее в «Реальном времени» сообщили о трехстороннем сотрудничестве Москвы, Казани и Санкт-Петербурга в области туризма, что предполагает участие в международных выставках и организацию ознакомительных туров по достопримечательностям и инфраструктуре городов для туристов.

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Анастасия Фартыгина