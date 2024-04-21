«Приоритет профилактики — один из важнейших принципов охраны здоровья»

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин в своем докладе на итоговой коллегии Минздрава России, которая состоялась в День национальных приоритетов, посвященный продолжительной и активной жизни, на выставке-форуме «Россия».

В докладе было отмечено, что профилактика является одним из главных принципов охраны здоровья в Российской Федерации. Для проведения профилактических мероприятий в первичном звене здравоохранения была создана служба медицинской профилактики.

Камкин также подчеркнул, что в последние 10 лет наблюдается положительная динамика обеспеченности первичного звена врачами-специалистами. Кроме того, реализуются проекты, направленные на повышение производительности труда в медицинских организациях. Бережливые технологии разработаны в сотрудничестве с Росатомом. В настоящее время они внедряются более чем в 7 тысячах медицинских организаций и структурных подразделений по всей стране.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева