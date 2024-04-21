В России не достигнуты три показателя федерального проекта по обеспечению медицинских организаций кадрами

По сообщению ТАСС, результаты работы Минздрава России в 2023 году, которые были подготовлены к итоговому заседанию коллегии министерства, свидетельствуют о том, что три показателя федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» не были достигнуты в полной мере.

Речь идет о следующих показателях:

обеспеченность населения средними медработниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях — выполнение 95,54%

обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медпомощь — 95,5%

обеспеченность работниками скорой помощи — 96,5%

При этом отмечается выполнение и перевыполнение плана по семи другим показателям федерального проекта. В частности, это касается укомплектованности медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях врачами и средним медицинским персоналом, укомплектованности медработниками фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Кроме того, удалось достичь обеспеченности населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь и других показателей.

Федеральный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами», направленный на ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях и обеспечение высокого уровня квалификации молодых специалистов, остается актуальным для всей страны.

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Рената Валеева