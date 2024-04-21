Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации «Репортеры без границ»

Согласно информации, предоставленной универсальным сервисом РКН для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов сети Интернет, сайт международной организации «Репортеры без границ» стал недоступен на территории России.

Это решение может быть связано с различными причинами, включая нарушения законодательства или потенциальную угрозу безопасности пользователей. В сообщении Роскомнадзора говорится, что доступ ограничивается только к самому сайту, без указания конкретных причин.

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Рената Валеева