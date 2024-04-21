Более 90% российских подростков хотят подрабатывать летом

Более 90% подростков в возрасте от 14 до 18 лет хотят найти подработку во время летних каникул. Об этом сообщил зампред Комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

В России проживает 7,6 миллиона подростков этого возраста. По словам Киселева, подработка во время каникул — это не только возможность получить опыт и навыки, но и способ для молодых людей стать более самостоятельными и уверенными в себе.

Михаил Киселев также отметил, что необходимо создать условия для того, чтобы подростки могли легально работать и получать достойную оплату за свой труд. Это поможет им приобрести ценный опыт, который пригодится им в будущем.

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Рената Валеева