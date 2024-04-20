Путин поручил рассмотреть поддержку исследований в области генной инженерии
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о поддержке исследований в области молекулярной диагностики аллергий и разработки вакцин с применением методов генной инженерии.
Доклад по этим вопросам должен быть представлен до 1 июля 2024 года.
Также российскому правительству предстоит рассмотреть вопрос о нефинансовых мерах поддержки частных научно-исследовательских центров, которые занимаются производством и внедрением высокотехнологичной продукции в области биологии и генетики.
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