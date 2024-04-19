Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль поселка Первомайское в ДНР
Российские Вооруженные силы взяли под свой контроль поселок Первомайское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Также Министерство отметило, что российские военные продолжили продвижение в глубину обороны противника. Кроме того, были отражены 53 контратаки штурмовых групп девяти бригад Вооруженных сил Украины в ряде населенных пунктов Донецкой Народной Республики.
Напомним, что 13 апреля 2024 года ВС Российской Федерации благодаря усилиям отряда «Центр» освободили село Первомайское.
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