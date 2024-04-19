Рустам Минниханов встретился с главой Инвестиционного офиса при администрации президента Турции

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой инвестиционного офиса при администрации президента Турецкой Республики Бураком Даглыоглу. Встреча прошла в Доме правительства республики.

— Сотрудничество Татарстана и Турции имеет долгую историю. Осуществляются взаимные визиты делегаций, развиваются торгово-экономические и гуманитарные связи. Развитию наших контактов способствует регулярное авиасообщение, — сказал Рустам Минниханов. Раис республики также отметил, что Татарстан уделяет большое внимание развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией.

Рустам Минниханов добавил, что Турция является одним из ключевых зарубежных партнеров Татарстана. В 2023 году товарооборот вырос и составил $2,9 млрд. В том числе турецкие компании вложили в экономику республики $2,5 млрд. На территории Татарстана успешно работают такие заводы, как «Кастамону Энтегре», «Хаят Кимья», «Шишеджам» — «Тракья Гласс», «Шишеджам» — «Аутоматив Гласс», «Джошкуноз», «СМЦ Алабуга», «Колуман», «Тирсан Кардан». Также турецкие инвесторы реализуют проекты в ряде других сфер.

— Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане, выбирал нашу республику для выхода на российский и евразийский рынки. Мы готовы оказывать вашим компаниям дальнейшую поддержку и надеемся на новые совместные проекты. Вместе с тем будем поддерживать татарстанские компании, заинтересованные в развитии своего бизнеса в Турции, — резюмировал Рустам Минниханов.

Напомним, в ходе своей рабочей поездки в Москву Рустам Минниханов посетил Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». На встрече со студентами, приехавшими из Татарстана, он подчеркнул важность сохранения родных языков и рассказал о поддержке молодежи в республике. Рустам Минниханов осмотрел кампус университета, а затем встретился со студентами.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин