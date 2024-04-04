Парк в Лаишево стал победителем в номинации «Парк года. Малые города» на I Всероссийской парковой премии

Экстрим-парк в Лаишево был реализован в 2020-2022 годах и сразу стал центром активной жизни города. Общественное пространство, созданное по инициативе Института развития городов Татарстана, включает в себя:

детский и взрослый памп-треки;

скейтпарк;

велосипедные и прогулочные дорожки;

территорию для игр в волейбол и стритбол;

детскую и многофункциональную площадки;

амфитеатр и площадь с навесом.

Решение о создании парка было принято после благоустройства набережной и пляжа «Камское море», где летом ежедневно отдыхает более 20 тысяч туристов. Возросшее количество посетителей привело к перегрузке территорий. Поэтому стало важно создать пространство, где местные жители могли бы безопасно и комфортно проводить время с семьей. Парк стал популярным среди жителей Лаишево, начиная с утренних пробежек и скандинавской ходьбы и заканчивая трюками на памп-треках и стритболом вечерами.

Ранее проект благоустройства Малого Чайкового озера был выдвинут в финал I Всероссийской парковой премии «Парки России» в категории «Крупнейшие города от 1 млн человек».

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Разиль Самигуллин