Сегодня в Казани похолодает до +18 градусов

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В Казани в субботу, 20 апреля, ожидается солнечная погода, осадков не ожидается. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +8 до +18 градусов. Ветер западный, порывами от 2 до 5 м/с, сообщает МЧС.

По Республике Татарстан прогнозируется от +7 до +20 градусов.



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