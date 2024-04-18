В Татарстане в результате ДТП погибли два человека

Фото: предоставлено МВД по РТ

На 102-м км автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес» 1996 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Нива», который совершал поворот налево.

В результате аварии водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте, сообщил начальник ОГИБДД ОМВД России по Зеленодольскому району Рамиль Идиятуллин.

Напомним, за минувшие сутки в Казани произошло 6 ДТП с пострадавшими. Всего за 17 апреля зафиксировали 171 ДТП.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков