Сегодня в Казани потеплеет до 25 градусов

Фото: Реальное время

В Казани в пятницу, 19 апреля, ожидается солнечная погода, осадков не ожидается. Такой прогноз дали в Гидрометцентре по Татарстану.

Максимальная температура воздуха днем составит от +13 до +25 градусов. Ветер юго-восточный, порывами от 3 до 9 м/с, сообщает МЧС.

По Республике Татарстан прогнозируется от +12 до +25 градусов.



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