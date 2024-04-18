В Татарстане работодатель задолжал своим сотрудникам зарплату в сумме 1,8 млн рублей

В Татарстане работодатель задолжал своим сотрудникам зарплату в сумме 1,8 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы 25 сотрудникам ООО «Экомодуль».

По версии следствия, директор фирмы не выплачивал заработную плату рабочим с июля по декабрь 2023 года. Вследствие этого перед ними образовалось задолженность в размере более 1,* млн рублей. В ходе расследования обвиняемый полностью погасил имевшуюся задолженность, следователем принято решение о прекращении уголовного дела.

Ранее Росстат сообщил о снижении среднемесячной номинальной зарплаты работников организаций в Татарстане на 22,5% в январе 2024 г., по сравнению с декабрем прошлого года. Средняя зарплата составила 63,4 тыс. рублей.

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Разиль Самигуллин