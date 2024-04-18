В Татарстане за 2023 год на одного педагога-психолога в школах приходилось 846 учеников

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за 2023 год на одного педагога-психолога в общеобразовательных организациях приходилось 846 учащихся. Об этом «Реальное время» узнало из данных Министерства просвещения России.

По итогам 2023 года Татарстан заянл второе место среди Приволжского федерального округа. Топ-5 выглядит следующим образом:

Марий Эл — 863 ребенка Татарстан — 846 Башкортостан — 757 Кировская область — 691 Пензенская область — 678

На последнем месте расположилась Мордовия с показателем — 373 обучающихся на одного специалиста.

На данный момент нет законодательно установленной нормы, каждая организация сама определяет количество специалистов. Ранее, в апреле 2023 года, Минпросвещения России предлагало установить стандарт из расчета один педагог-психолог на 200 воспитанников — в детских садах, на 300 школьников — в общеобразовательных организациях и на 500 студентов — в колледжах и техникумах.

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Рената Валеева