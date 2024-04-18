В Татарстане за объекты благоустройства проголосовало более 348 тысяч жителей

В Татарстане за объекты благоустройства на сегодняшний день проголосовало более 348 тысяч жителей. Наиболее активными районам, принявшими участие в голосовании, стали Бугульминский, Зеленодольский и Альметьевский районы.

Голосование было открыто 15 мая и продлится до 30 апреля на сайте gorodsreda.tatar.ru. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» будут отобраны проекты для благоустройства в 2025 году.

В нынешнем году от республики во всероссийском голосовании по выбору территорий для благоустройства участвуют 273 общественных пространства. Напомним, МКУ «Дирекция по конкурентной политике и закупкам города Казани» объявило о начале работ по цветочно-ландшафтному оформлению города в 2024 году. Объект закупки предполагает создание уникальных зеленых зон и цветочных композиций для улучшения общественных пространств столицы Татарстана.

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Разиль Самигуллин