Каждый третий житель Татарстана планирует потратить на майские праздники более 50 тысяч рублей

Фото: Галия Шакирова

Многие жители Татарстана ожидают, что развлечения на майских праздниках обойдутся им более чем в 10 тыс. рублей (57%). Каждый третий надеется потратить на отдых от 50 тыс. рублей. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Ренессанс страхования».



Половина респондентов (52%) планирует провести предстоящие праздники дома, без поездок куда-либо. Каждый шестой намерен поехать на экскурсию в другой город, а каждый восьмой — отправиться на дачу (12%). Поездки за рубеж запланировали всего 9% опрошенных.

— Из наиболее интересных трендов, которые мы видим в последнее время на нашем сайте, — четырехкратный рост оформления полисов путешественников для поездок в Китай, снижение интереса к Турции (-11%), ОАЭ (почти двукратное падение) и Израилю. В десятке направлений-лидеров почти не изменились позиции «Шенгена» и Мальдив, — комментирует вице-президент Группы «Ренессанс страхование» Алия Валиуллина.

Подавляющее большинство респондентов (76%) сообщили, что не намерены посещать многолюдные общественные места: концерты, торгово-развлекательные центры, кинотеатры и т. д. Вместо этого на праздниках они собираются смотреть кино и сериалы, гулять в парках, ходить на выставки, отоспаться и съездить на шашлыки.

Большинство опрошенных (45%) намерены провести майские праздники с семьей, 30% — с друзьями, и лишь каждый шестой (18%) — в одиночестве.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Олег Исаков