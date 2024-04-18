Наличный денежный оборот в 2023 году составил 123,8 трлн рублей

Наличный денежный оборот в 2023 году составил 123,8 трлн рублей. Банк России опубликовал статистические данные о наличном денежном обороте в России. Впервые регулятор предоставляет информацию не только об общих показателях, но и о региональных особенностях оборота наличных денег.

Согласно данным ЦБ, в кассы и банкоматы банков поступило 60,4 трлн рублей наличными, а выдано было 63,4 трлн рублей. Основной объем поступлений пришелся на торговлю — 6,8 трлн рублей, что на 1,8% больше, чем годом ранее.

Приток наличных на банковские счета физических лиц вырос на 29%, до 9,5 трлн рублей. При этом было выдано 11,7 трлн рублей, и это превышает показатель предыдущего года на 29%. По кредитным операциям прирост составил 12% по поступлениям и 48% по выдаче наличных — они составили по 1,1 трлн рублей соответственно.

Лидерами по наличному денежному обороту России стали Москва и Московская область с показателями 27 и 8,4 млрд рублей соответственно, Санкт-Петербург (7,9 млрд рублей) и Краснодарский край (5,8 млрд рублей).

Напомним, на полях Весенней сессии Международного валютного фонда Банк России провел встречу с центральными банками стран БРИКС. Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов и обмену позициями по различным темам.

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Разиль Самигуллин